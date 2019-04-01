В Самаре за ограбление офиса микрозаймов арестовали отсидевшего убийцу

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-01T07:07:03+03:00

Мужчина работал раньше в офисе, который грабил Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Оказалось, что он полгода работал в этой организации и отлично знал все входы и выходы

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В Самаре задержали отсидевшего свое убийцу за нападение с пистолетом на сотрудников офиса одной финансовой микроорганизации. Это произошло 24 марта: в тот день в офисе находилась одна 23-летняя сотрудница. В помещение ворвались двое вооруженных пистолетами парней. Один держал входную дверь, второй потребовал у девушки ключи от сейфа. Добычей грабителей стали 17 тыс. рублей.

- Полицейскеи обратили внимание, что один из нападавших хорошо ориентировался в помещении. Провели опросы: оказалось, что похожий молодой человек полгода трудился в этой организации. Через некоторое время подозреваемого задержали, выставив засады там, где он появлялся чаще всего, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Как выяснилось, что этот молодой человек раньше уже был судим и отбывал наказание за убийство. Вскоре задержали и его подельника - неоднократно судимого мужчину. Полицейские изъяли пневматический пистолет. И расследуют дело по статье "разбой".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/700434" frameborder="0"></iframe> В Самаре задержали грабителя, напавшего на офис займов с пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU