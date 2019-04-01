Улицы Победы и Стара-Загора в Самаре отремонтируют за 800 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-01T08:25:23+03:00

Подрядчикам нужно будет не только привести дороги в порядок, но и следить за их состоянием

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Власти Самары объявили аукцион по поиску подрядчиков для ремонта улиц Стара-Загора и Победы. Напомним, первую планируется привести в порядок на участке от Советской Армии до Ташкентской, а вторую обновят на отрезке от Елизарова до Гагарина.

- На обеих улицах заменят покрытие проезжей части, отремонтируют тротуары (на часть из них уложат плитку, часть - заасфальтируют), обустроят газоны и пешеходные ограждения, обновят освещение, приведут в порядок дорожные знаки и светофоры. Последние оснастят АСУДД, - говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

За ремонт улицы Стара-Загора подрядчику обещают заплатить 303,9 млн рублей, а работы на улице Победы оценили в 496,7 млн рублей. Деньги выделят из городского и областного бюджетов. Компаниям, которые победят в аукционах, нужно будет не только отремонтировать улицы, но и отвечать за их состояние и содержание. Срок - с конца июля 2019 года до 31 декабря 2021 года. Сами аукционы назначены на 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU