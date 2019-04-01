Житель Самарской области напился и «заминировал» жилой дом

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-01T08:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полицейские задержали телефонного террориста, который «заминировал» жилой дом.

- Сразу после поступления тревожного звонка на место выехали все оперативные службы. Они проверили дом и ничего опасного там не обнаружили. В дальнейшем выяснилось, что о бомбе в полицию сообщил 35-летний мужчина, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU