Житель Самарской области напился и «заминировал» жилой дом
Мужчине грозит уголовное наказание за ложное сообщение
Полицейские проверили дом и ничего опасного не нашлиФото: Архив "КП"
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В Самарской области полицейские задержали телефонного террориста, который «заминировал» жилой дом.
- Сразу после поступления тревожного звонка на место выехали все оперативные службы. Они проверили дом и ничего опасного там не обнаружили. В дальнейшем выяснилось, что о бомбе в полицию сообщил 35-летний мужчина, который ранее был судим за совершение тяжкого преступления, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
ИСТОЧНИК KP.RU