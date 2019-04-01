2019-04-01T09:05:20+03:00
Общество

Добраться до столицы «по-королевски»: жителей Самарской области зовут в круиз до Москвы

За время речного путешествия до столицы и обратно на теплоходе «Федор Достоевский» можно будет побывать во всех крупных городах Волги и не только
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: «Спутник-Гермес»Фото: «Спутник-Гермес»
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Жителям Самарской области предлагают отправиться в круиз до Москвы на комфортабельном теплоходе «Федор Достоевский». Дата круиза - 28.07.2019 - 9.08.2019.

- За время речного путешествия до столицы и обратно вы побываете во всех крупных городах Волги: в Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Костроме и Ярославле. Также в программе круиза представлены стоянки и в более уютных населенных пунктах - Болгары, Козьмодемьянск, Городец, Углич, Мышкин, Плес, - рассказали в туристической фирме «Спутник-Гермес».

Организаторы круиза уверены – только путешествуя на теплоходе, не спеша, можно оценить все очарование этих мест. А на борту всегда будет ждать уютная каюта и вкусная еда. Длится путешествие 12 дней и 11 ночей.

- Этот круиз - уникальное сочетание, истории и современности, - уверяют в туристической фирме. - Вас ждут народные развлекательные программы и классические концерты, творческие и кулинарные мастер-классы, шоу-проект «А я иду шагаю по Москве» и шоу-талантов «Ты супер!». Традиционно начинаем и заканчиваем наш круиз Капитанским приемом и Капитанским ужином.

Обратите внимание, что весь март и апрель на круиз действует скидка 12%.

Забронировать места в круизе или выбрать другое путешествие можно на сайте турфирмы «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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