2019-04-01T09:14:57+03:00
Общество

В Тольятти у алиментщика арестовали квартиру за долги перед дочерью

Мужчина задолжал своему ребенку 265 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Тольятти судебные приставы наставили на правильный путь местного жителя, который игнорировал свою дочь. Мужчина задолжал ребенку 265 тысяч рублей.

- Приставы возбудили в отношении тольяттинца исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу дочери. К тому моменту, когда девушка достигла 18 лет, размер его долга достиг уже внушительного размера. Приставы выяснили, что мужчине принадлежит часть квартиры, поэтому они наложили на нее арест, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Алиментщик не захотел расставаться со своей долей жилплощади и сразу же поспешил полностью погасить долг. Сразу после этого все ограничения были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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