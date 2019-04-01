В Тольятти у алиментщика арестовали квартиру за долги перед дочерью

СЕГОДНЯ 09:14 2019-04-01T09:14:57+03:00

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В Тольятти судебные приставы наставили на правильный путь местного жителя, который игнорировал свою дочь. Мужчина задолжал ребенку 265 тысяч рублей.

- Приставы возбудили в отношении тольяттинца исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу дочери. К тому моменту, когда девушка достигла 18 лет, размер его долга достиг уже внушительного размера. Приставы выяснили, что мужчине принадлежит часть квартиры, поэтому они наложили на нее арест, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Алиментщик не захотел расставаться со своей долей жилплощади и сразу же поспешил полностью погасить долг. Сразу после этого все ограничения были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU