В Самаре в парке Гагарина «поселились» деревянные космонавты
Скульптуры разместились неподалеку от колеса обозрения
Фото: администрация СамарыФото: vk.com
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Еще один парк в Самаре украсили деревянными скульптурами. На этот раз необычные фигуры появились в парке имени Юрия Гагарина. Там неизвестный умелец вырезал из старых деревьев двух космонавтов, которые устремляются вверх, в небо.
- Парк Гагарина готовится ко Дню космонавтики, который пройдет 12 апреля, - рассказали в администрации Самары.
Необычные деревянные скульптуры расположились на главной аллее парка возле колеса обозрения.
ИСТОЧНИК KP.RU