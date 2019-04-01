2019-04-01T09:54:21+03:00
Общество

В Самаре в парке Гагарина «поселились» деревянные космонавты

Скульптуры разместились неподалеку от колеса обозрения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация СамарыФото: vk.com
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Еще один парк в Самаре украсили деревянными скульптурами. На этот раз необычные фигуры появились в парке имени Юрия Гагарина. Там неизвестный умелец вырезал из старых деревьев двух космонавтов, которые устремляются вверх, в небо.

- Парк Гагарина готовится ко Дню космонавтики, который пройдет 12 апреля, - рассказали в администрации Самары.

Необычные деревянные скульптуры расположились на главной аллее парка возле колеса обозрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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