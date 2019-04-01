Гандболистки «Лады» стали серебряными призерами Кубка России

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-01T10:01:40+03:00

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Женский гандбольный клуб «Лада» стал серебряным обладателем Кубка России. В финале тольяттинки уступили клубу «Ростов-Дон» 28:30.

- Это была очень тяжелая игра. Долгое время мы шли мяч в мяч, но выдали совершенно неудачный второй тайм, - приводит слова старшего тренера «Лады» Алексея Хомутова пресс-служба «Ростов-Дона». - Но спасибо девочкам за провяленный характер, они сражались до конца. Отмечу, что Даша Дмитриева не тренировалась больше месяца. Спасибо, что она нашла в себе силы полностью выложиться на площадке. Были у нас и другие кадровые проблемы.

Третье место досталось «Звезде». Команда из Звенигорода обыграла «Астраханочку» 26:24.

ИСТОЧНИК KP.RU