2019-04-01T10:01:40+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» стали серебряными призерами Кубка России

В финале тольяттинки уступили клубу «Ростов-Дон»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Гандбольная «Лада». Фото: ГК «Ростов-Дон»Гандбольная «Лада». Фото: ГК «Ростов-Дон»
Изменить размер текста:

Женский гандбольный клуб «Лада» стал серебряным обладателем Кубка России. В финале тольяттинки уступили клубу «Ростов-Дон» 28:30.

- Это была очень тяжелая игра. Долгое время мы шли мяч в мяч, но выдали совершенно неудачный второй тайм, - приводит слова старшего тренера «Лады» Алексея Хомутова пресс-служба «Ростов-Дона». - Но спасибо девочкам за провяленный характер, они сражались до конца. Отмечу, что Даша Дмитриева не тренировалась больше месяца. Спасибо, что она нашла в себе силы полностью выложиться на площадке. Были у нас и другие кадровые проблемы.

Третье место досталось «Звезде». Команда из Звенигорода обыграла «Астраханочку» 26:24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 3-летний малыш
В Самаре изменили график работы автобусов № 21
В Самаре ректора Политеха «заменили» роботом Димой
МФК «Динамо Самара» объявило об интересе к лучшему бомбардиру команды Саносяну со стороны «Барселоны»
В Тольятти журналист Павел Полуйчик прочтет лекцию «Правила жизни 100-летнего человека»
Самарцев удивил «летающий» дом, приземлившийся на парковку «Парк Хауса»
Обновленный «МегаФон Таргет» стал еще ближе к идеалу
«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 16 тура мини-футбольной Суперлиги
В Самарской области стартовал весенний призыв в армию
В Самаре в парке Гагарина «поселились» деревянные космонавты
В Тольятти у алиментщика арестовали квартиру за долги перед дочерью
Добраться до столицы «по-королевски»: жителей Самарской области зовут в круиз до Москвы
Житель Самарской области напился и «заминировал» жилой дом
В Тольятти мужчина погиб при падении с высотки
Улицы Победы и Стара-Загора в Самаре отремонтируют за 800 млн рублей
В Самаре за ограбление офиса микрозаймов арестовали отсидевшего убийцу
Самарский министр здравоохранения посмотрел, как лечат людей в тубдиспансере, где 10 лет не было капремонта