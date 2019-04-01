2019-04-01T10:14:35+03:00
Общество

В Самарской области стартовал весенний призыв в армию

Он продлится с начала апреля по середину июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время молодым людям начнут приходить повесткиВ ближайшее время молодым людям начнут приходить повесткиФото: Архив "КП"
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В понедельник, 1 апреля, в Самарской области стартовал весенний военный призыв. Он продлится до 15 июля. Соответствующее постановление об этом подписал председатель регионального правительства Александр Нефедов.

- Призывная комиссия Самарской области по проведению призыва молодых людей на военную службу будет работать с апреля по июль 2019 года. Временный штат администрации сборного пункта Самарской области разместится в Сызрани, - говорится в документе.

В скором времени призывникам начнут приходить повестки, а потом они будут проходить медкомиссии. Итоги проведения призывной комиссии в регионе будут подведены до 5 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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