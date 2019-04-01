2019-04-01T10:17:51+03:00
Спорт

«Динамо Самара» обыграло «Ухту» во втором матче 16 тура мини-футбольной Суперлиги

Матч закончился со счетом 3:1
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» обыграл во втором матче 16 тура чемпионата России «Ухту». Игра проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:1.Дублем отметился Мелконян, еще один мяч на счету Заболонкова.

- Спасибо «Ухте», которая проявила стойкость и нашла в себе силы попытаться в концовке спасти игру. Ухтинцы сократили отставание в счете и прижали нас к воротам. Была одна, пусть и последняя в этом матче, но очень неприятная для нашей команды минута. Стыдно перед нашими болельщиками, которые сегодня на протяжении всей встречи яростно гнали нас к победе, так некрасиво её завершить. Ситуацию даже третий гол не выправил. Чуть подправил, но не спас, - прокомментировал встречу игрок МФК «Динамо Самара» Иван Крылов.

Напомним, первый матч тура между этими командами завершился со счетом 4:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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