2019-04-01T10:30:27+03:00
Умные вещи

Обновленный «МегаФон Таргет» стал еще ближе к идеалу

Интерфейс сервиса управления рекламными компаниями «МегаФон Таргет» улучшен благодаря изучению поведения пользователей сервиса
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Эволюция сервиса «МегаФон Таргет» направлена на расширение применения технологий для совершенствования таргетированных рекламных рассылок.

Используя запрос с применением deep learning вы получаете доступ к возможности «МегаФон Таргет» использовать агрегированные обезличенные данные по активностям нужной целевой аудитории через инструментарий больших данных.

Для выбора доступен список из 74 категорий интересов: отдых, развлечения, спорт, авто, бизнес, кафе, услуги, детские товары, авиаперелеты, автомобили, доставка еды, такси, банки, страхование и многие другие. Есть возможность отправить сообщения посетителям конкретных сайтов и выбрать целевую аудитории по уровню дохода, установить таргеты по географической зоне, городу, находящимся в роуминге. Геотаргетинг можно детализировать: по месту жительства, месту работы, территории пребывания.

Опыт первого этапа показал, что «МегаФон Таргет» актуален для компаний и заведений местной розничной торговли. Сервис позволяет эффективно привлечь посетителей: супермаркетов, аптек, магазинов косметики, книг, товаров для дома, ресторанов, баров и кафе. Услуга удобна для салонов красоты, парикмахерских, спортивных клубов, автосервисов, ремонтов обуви и техники. Ведь сообщения получают только абоненты согласные получать, а механизмы сервиса локализуют среди них наиболее высоко мотивированных потенциальных клиентов. Например, информация по недвижимости в первую очередь направляется интересующимся темой в поисковых системах, изучавших официальные сайты застройщиков, контактировавших иными способами. Уточнена настройка времени рассылки.

Изменения коснулись не только IQ-дизайна приложения, но и web-интерфейса. К привычным инструментам добавлена «цель рассылки», а по мере добавления новых критериев отбора получателей (таргетов) в сервисе автоматически осуществляется пересчет стоимости одного сообщения, обновление предпросмотра сообщения теперь происходит на каждом этапе формирования рассылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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