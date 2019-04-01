Самарцев удивил «летающий» дом, приземлившийся на парковку «Парк Хауса»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-01T10:32:28+03:00

Перевернутый домик на парковке не на шутку напугал горожан Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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В понедельник, 1 апреля, жители Самары стали свидетелями необычной картины — на парковке торгового центра «Парк Хаус» появилось перевернутое строение, которое будто бы частично ушло в землю. Горожане сразу же окрестили его в соцсетях «летающим домиком Элли».

- Некое строение ушло в землю одним углом. По периметру лента натянута, а вокруг люди копошатся, - распереживались самарцы.

Внутри домика обустроят фотозонуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Как оказалось, ничего страшного не произошло. Домик приземлился там на крышу неспроста — это такой специальный проект. Как объяснили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рабочие, занимающиеся монтажом строения, домик установили для того, чтобы все желающие могли с ним фотографироваться. Внутри него также будет обустроена фотозона.

ИСТОЧНИК KP.RU