В Тольятти журналист Павел Полуйчик прочтет лекцию «Правила жизни 100-летнего человека»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-01T11:02:22+03:00

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В Тольятти в ДК «Тольяттиазот» (улица Коммунистическая, 12) пройдет лекция «Правила жизни 100-летнего человека». Прочтет ее в интеллектуальном клубе «Химия слова» тележурналист Павел Полуйчик. Лекция запланирована на 19 апреля, начнется она в 19:00. Вход свободный, однако предварительно нужно зарегистрироваться на сайте Дворца культуры.

- У феномена долголетия пока нет своего научного объяснения. Меж тем за последние 30 лет число людей с так называемыми «возрастными аномалиями» лишь выросло. Сами того не осознавая, люди, дожившие до ста лет, изобрели свой рецепт долгого и здорового существования. Сегодня они – объект пристального внимания для гильдии ученых-геронтологов и пример для подражания для обычных людей. Как же им удается обмануть законы старения и подарить себе лишние годы жизни? В поисках ответов на эти и другие вопросы съемочная группа телеканала «Наука» отправилась в кругосветное путешествие. О своих странствиях и удивительных встречах с необыкновенными людьми расскажет автор многосерийного документального фильма о долгожителях мира Павел Полуйчик, - рассказали организаторы лекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU