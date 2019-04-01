2019-04-01T10:53:52+03:00
Спорт

МФК «Динамо Самара» объявило об интересе к лучшему бомбардиру команды Саносяну со стороны «Барселоны»

Якобы испанский клуб начал переговоры с игроком самарской команды
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Владимир Саносян. Фото: МФК "Динамо Самара"Владимир Саносян. Фото: МФК "Динамо Самара"
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» объявило об интересе к лучшему бомбардиру команды Владимиру Саносяну со стороны «Барселоны». Сообщение появилось на официальном сайте клуба.

- Как стало известно из достоверных источников, в настоящее время ведутся переговоры о переходе лучшего бомбардира нашей команды Владимира Саносяна в испанский клуб «Барселона». На днях Владимир встречался со своими бывшими одноклубниками по «Дине»: нападающим сборной России и «Барселоны» Эскердиньей и бывшим капитаном сборной Испании Алемао. О чем конкретно шел разговор на той встрече, пресс-службе МФК «Динамо Самара» неизвестно, но дыма без огня, как известно, не бывает, - говорится на сайте.

Отметим, что сообщение об интересе «Барселоны» к Саносяну опубликовано 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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