В Самаре изменили график работы автобусов № 21

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-01T11:16:35+03:00

Два автобус перевели с «пикового графика» на полный рабочий день

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В Самаре скорректировали график движения автобусов № 21, которые курсируют от Барбошиной поляны до Юнгородка. Время работы автобусов этого маршрута решили продлить.

- Ранее 2 автобуса № 21 работали по «пиковому графику» - только в утреннее и вечернее время. Поскольку маршрут стал пользоваться большой популярностью, то мы запустили эти автобусы на полный рабочий день, - сообщили в компании «СамараАвтоГаз».

По словам представителей перевозчика, благодаря изменению работы двух автобусов интервал их движения удалось сократить. Теперь они курсируют каждые 14-17 минут, а не 15-20 как это было ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU