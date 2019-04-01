В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 3-летний малыш

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-01T11:30:28+03:00

Пожарные быстро потушили огонь, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось

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В воскресенье, 31 марта, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. Там в поселке Смышляевка загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 6 единиц техники. Потушить возгорание удалось через несколько минут. Ликвидация пожара была объявлена в 12:28, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ пожарные нашли в доме тело ребенка 2016 года рождения. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU