В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 3-летний малыш
Сейчас специалисты выясняют, из-за чего началось возгорание
Пожарные быстро потушили огонь, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось
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В воскресенье, 31 марта, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. Там в поселке Смышляевка загорелся частный дом.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 6 единиц техники. Потушить возгорание удалось через несколько минут. Ликвидация пожара была объявлена в 12:28, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ пожарные нашли в доме тело ребенка 2016 года рождения. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU