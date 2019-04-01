2019-04-01T11:30:28+03:00
Происшествия

В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 3-летний малыш

Сейчас специалисты выясняют, из-за чего началось возгорание
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожарные быстро потушили огонь, но спасти ребенка, к сожалению, не удалосьПожарные быстро потушили огонь, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось
Изменить размер текста:

В воскресенье, 31 марта, в Волжском районе Самарской области произошел пожар. Там в поселке Смышляевка загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:06. На место происшествия выезжали 13 пожарных и 6 единиц техники. Потушить возгорание удалось через несколько минут. Ликвидация пожара была объявлена в 12:28, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

К сожалению, ЧП не обошлось без жертв. При проведении аварийно-спасательных работ пожарные нашли в доме тело ребенка 2016 года рождения. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-замначальник Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов не смог обжаловать продление ареста
«Балтика» отметила «Час Земли», пригласив самарцев на интеллектуальный баттл
Чем дышит Тольятти: что показали 58 тысяч проб воздуха
В Самаре появится система управления парковками
«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой
Спортсменка из Жигулевска завоевала «бронзу» на первенстве России по гиревому спорту
В Самаре продавец напольных покрытий «кинул» своих клиентов на 1 млн рублей
Самарцам предлагают отправиться в круиз по Средиземному морю или Северной Европе со скидкой до 50%
Весной и летом грузовикам запретят ездить по нескольким дорогам Самары
И.о. главного тренера хоккейной «Лады» назначили Олега Волкова
В Крутых Ключах водитель Daewoo Matiz сбил на «зебре» женщину