Самарский предприниматель выиграл 500 тыс. рублей на развитие цифровой платформы для умных городов

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-01T12:59:38+03:00

Владимир Бураков также получил членство в Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей без первого ежегодного взноса

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Предприниматель из Самарской области Владимир Бураков стал победителем конкурса "Инновационный бизнес-навигатор". На суд жюри он представил проект цифровой платформы для умных городов и выиграл 500 тыс. рублей на развитие своего проекта. Также он получил членство в Российском Союзе промышленников и предпринимателей без первого ежегодного взноса. Конкурс союз проводит при поддержке ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и Бизнес-школы РСПП. За полгода, пока длится проект, компании-участники обучаются по программе Executive MBA, получают консультации профессионалов по разработке бизнес-планов и их реализации.

- Поддержка малого и среднего бизнеса - это важная составляющая наших благотворительных программ, направленных на решение таких важных социальных задач, как получение образования, развития науки, предоставление экономических возможностей для улучшения качества жизни людей в регионах присутствия компании. Мы рады, что Самарская область присоединилась к 10 регионам нашей страны, где успешно и на долгосрочной основе реализуется "Инновационный бизнес-навигатор", - отметила Управляющая по корпоративным вопросам ЦФО ООО «ФМСМ» Анна Бушлякова.

Владимир Бураков объяснил, что собирается потратить грант на патент и получение сертификата на продукцию в странах Европы и Средней Азии.

- В 2019 году компания получает статус резидента Российского экспортного центра, начнем экспансию платформы на международный рынок, - уточнил он.

Проект "Сигмамедиа" на территории РФ реализуется уже 4 года. Благодаря ему было создано 30 рабочих мест, всего же реализовано более 500 проектов по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU