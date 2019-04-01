В Самаре следователи подключились к разбирательству с заражением 6 детей гепатитом А
Следственный отдел по Кировскому району Самары начал дослественную проверку по факту заболевания 6 воспитанников детского сада на Нагорной гепатитом А (желтухой). Сейчас все заразившиеся этой болезнью дети находятся в больнице.
- На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Отметим, что корпус детсада, где было выявлено заболевание, полностью закрыли. В настоящее время там проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Помимо следователей, в причинах случившегося разбираются сотрудники Роспотребнадзора, работники департамента образования и медики.
ИСТОЧНИК KP.RU