В Самаре следователи подключились к разбирательству с заражением 6 детей гепатитом А

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-01T11:42:43+03:00

Все заболевшие сейчас находятся в больнице

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Следственный отдел по Кировскому району Самары начал дослественную проверку по факту заболевания 6 воспитанников детского сада на Нагорной гепатитом А (желтухой). Сейчас все заразившиеся этой болезнью дети находятся в больнице.

- На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Отметим, что корпус детсада, где было выявлено заболевание, полностью закрыли. В настоящее время там проводятся противоэпидемиологические мероприятия. Помимо следователей, в причинах случившегося разбираются сотрудники Роспотребнадзора, работники департамента образования и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU