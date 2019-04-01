В Крутых Ключах водитель Daewoo Matiz сбил на «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-01T11:52:19+03:00

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В воскресенье, 31 марта, около 20:15 в самарском микрорайоне Крутые Ключи произошло ДТП с участием пешехода. Там под колеса Daewoo Matiz угодила 39-летняя женщина.

- 36-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Маршала Устинова в направлении Московского шоссе. В пути следования автомобилист не пропустил женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП женщина получила травмы. Медики оказали ей необходимую помощь, а затем отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, водитель на момент происшествия был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU