И.о. главного тренера хоккейной «Лады» назначили Олега Волкова
Олег Волков стал исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Лада». Возглавлять команду он будет до того, как клуб найдет нового наставника. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».
- Олег Волков выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась «Торпедо». Вместе с «Ладой» он поднялся в элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы. За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Николаевич сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко, - рассказали в тольяттинском клубе.
Напомним, 30 марта учредитель «Лады» отправил в отставку весь тренерский штаб клуба во главе с Анатолием Емелиным. Причиной стало неудачное выступление команды в сезоне в ВХЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU