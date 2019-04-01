И.о. главного тренера хоккейной «Лады» назначили Олега Волкова

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-01T12:03:51+03:00

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Олег Волков стал исполняющим обязанности главного тренера хоккейного клуба «Лада». Возглавлять команду он будет до того, как клуб найдет нового наставника. Об этом сообщает пресс-служба «Лады».

- Олег Волков выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась «Торпедо». Вместе с «Ладой» он поднялся в элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы. За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Николаевич сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко, - рассказали в тольяттинском клубе.

Напомним, 30 марта учредитель «Лады» отправил в отставку весь тренерский штаб клуба во главе с Анатолием Емелиным. Причиной стало неудачное выступление команды в сезоне в ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU