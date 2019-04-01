2019-04-01T12:11:54+03:00
Общество

Весной и летом грузовикам запретят ездить по нескольким дорогам Самары

Ограничения не будут распространяться на пассажирские и международные перевозки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрет на движение грузовиков будет действовать в апреле и с середины мая по конец августаЗапрет на движение грузовиков будет действовать в апреле и с середины мая по конец августаФото: Архив "КП"
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В Самаре в понедельник, 1 апреля, ввели временное ограничение движения для большегрузов. Запрет продлится до 23:00 30 апреля и будет распространяться на те автомобили, осевая нагрузка которых на каждую ось превышает 7 тонн.

- В течение апреля грузовикам нельзя будет ездить по нескольким дорогам местного значения. Среди них: улица Теневая, улица Восточная (поселок Береза), 4-й квартал (поселок Береза), улица Магистральная, улица Гаражная (поселок Винтай), проспект Кирова, Южное шоссе, улица Уральская, автомобильная дорога на асфальтобетонный завод в поселке Козелки, Кряжское шоссе, Новокуйбышевское шоссе, Аэропортовское шоссе, Стромиловское шоссе, улица Белорусская, автомобильная дорога от ПГТ завод «Стройкерамика», - рассказали в администрации Самары.

Также по этим улицам грузовики не смогут ездить и в летний период. Запрет будет действовать при температуре воздуха свыше 32 градусов с 10:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа. Отметим, что временные ограничения не будут распространяться на международные перевозки грузов; пассажирские перевозки; перевозки животных, лекарств, топлива, почты, удобрений и т.п.; транспортировку дорожно-строительной техники; военную технику, а также на технику правоохранительных органов, медицинской и спасательной служб.

Схема временного ограничения движения грузового транспорта

Схема временного ограничения движения грузового транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU

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