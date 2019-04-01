Самарцам предлагают отправиться в круиз по Средиземному морю или Северной Европе со скидкой до 50%

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-01T12:15:57+03:00

Приобрести билеты по акции можно до 4 апреля

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Круизный центр «Инфофлот» предлагает жителям Самарской области отправиться в круиз по Северной Европе или Средиземному морю со скидкой до 50%. Акция действует всего до 4 апреля.

- Представляем вам специальное предложение от MSC Cruises! Приобретите круиз с 1 по 4 апреля 2019 и ваша выгода составит до 50%, - говорится в сообщении на сайте круизного центра. – Мы предлагаем: круизы от 209 €, включая портовый сбор, продолжительностью от 4-х до 13-ти дней, многообразие маршрутов – Средиземное море и Северная Европа, путешествия на комфортабельных лайнерах MSC Cruises.

В стоимость включены проживание в комфортабельной каюте; питание по системе all inclusive; развлекательная программа на борту, в которую входят дискотеки, живая музыка, театр и анимационная программа для детей; бассейн, фитнес-центр, джакузи; портовые сборы.

Все подробности на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU