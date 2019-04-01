В Самаре продавец напольных покрытий «кинул» своих клиентов на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-01T12:38:03+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом 31-летний местный житель, который обвиняется в 16 эпизодах мошенничества при продаже стройматериалов.

- Было установлено, что с августа 2017 года по ноябрь 2018 года мужчина арендовал одну из секций в торговом центре на улице Крупской и открыл там магазин по продаже напольных покрытий. В дальнейшем он с июня по октябрь 2018 года обманом завладел деньгами нескольких своих клиентов, трое из которых были пенсионерами. Ущерб составил более 1 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Правоохранители передали его на рассмотрение в суд. Самарцу грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU