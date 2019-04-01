Спортсменка из Жигулевска завоевала «бронзу» на первенстве России по гиревому спорту

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-01T13:03:56+03:00

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В Смоленске прошло первенство России по гиревому спорту среди юниоров, в котором приняли участие около 200 спортсменов из 26 регионов. Самарскую область на нем представляла Ирина Пашкова из Жигулевска.

- Ирина Пашкова сделала 127 рывков с гирей весом 24 килограмма. Она улучшила свой личный рекорд на 16 рывков. Этот результат позволил спортсменке занять третье место и завоевать бронзовую медаль, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Как отмечают представители минспорта, девушка также выполнила норматив мастера спорта России и завоевала право выступить в составе национальной сборной на первенстве Европы в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU