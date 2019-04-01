«Ростелеком» «Для своих»: еще больше цифровых сервисов со скидкой

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-01T13:12:08+03:00

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«Ростелеком» приглашает абонентов компании присоединиться к весенней акции «Для своих». Оператор предлагает в дополнение к ранее подключенным сервисам активировать «Интерактивное ТВ», видеонаблюдение, мобильную связь или воспользоваться образовательным ресурсом «Лицей Плюс ЕГЭ» по специальной цене – 199 рублей в месяц за услугу.

Пользователи интернета дополнительно могут подключить 129 телеканалов «Интерактивного ТВ», в том числе из пакета «Кино». В рамках предложения «Для своих» абоненты также могут воспользоваться мультимедийным сервисом Wink и смотреть телепрограммы и новинки мирового кинопроката на смартфоне, планшете, Smart TV и компьютере.

Заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Сергей Серов: «Весна – пора обновления и самое подходящее время года для того, чтобы наполнить жизнь яркими впечатлениями и позитивом. Поэтому мы решили подарить своим клиентам возможность пополнить пакет услуг новыми продуктами и оценить их преимущество. Жители губернии могут ощутить всю мощь скорости интернета и всегда находиться онлайн, быть уверенными в безопасности своей квартиры и наблюдать за тем, что в ней происходит даже на расстоянии. И все это по очень выгодным ценам».

Клиенты компании также могут протестировать новый образовательный сервис – «Лицей Плюс ЕГЭ». Акционное предложение включает доступ к онлайн-курсам на сайте foxford.ru, интерактивному тренажеру на сайте examer.ru, профориентационные тесты, один вариант ЕГЭ по выбранному предмету ежемесячно и проверку ответов на задания.

Предложение «Для своих» действует до 31 мая 2019 года. Для новых абонентов компании в рамках акции предусмотрены бесплатные опции в дополнение к обычным тарифам.

Узнать подробную информацию об акции и оставить заявку на подключение цифровых сервисов можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 (звонок бесплатный) и на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU