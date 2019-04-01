2019-04-01T13:31:33+03:00
Общество

В Самаре появится система управления парковками

Это одна из мер для решения транспортных проблем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Систему управления парковками разработают в рамках проекта "Умный город"Систему управления парковками разработают в рамках проекта "Умный город"Фото: Архив "КП"
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Власти Самары совместно с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог приступили к разработке транспортной модели города. Предполагается, что она позволит управлять, а затем и нормализовать движение в городе.

- Благодаря транспортной модели города появятся новые маршруты общественного транспорта, на перекрестках — умные светофоры. Кроме того, будет организована система управления городским парковочным пространствам, - сообщили в администрации Самары.

Отметим, что реализовать нововведение планируется в рамках федерального пилотного проекта «Умный город». К слову, благодаря ему в Самаре может появится единая туристическая карта гостя города и «умное» уличное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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