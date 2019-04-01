В Самаре появится система управления парковками
Власти Самары совместно с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог приступили к разработке транспортной модели города. Предполагается, что она позволит управлять, а затем и нормализовать движение в городе.
- Благодаря транспортной модели города появятся новые маршруты общественного транспорта, на перекрестках — умные светофоры. Кроме того, будет организована система управления городским парковочным пространствам, - сообщили в администрации Самары.
Отметим, что реализовать нововведение планируется в рамках федерального пилотного проекта «Умный город». К слову, благодаря ему в Самаре может появится единая туристическая карта гостя города и «умное» уличное освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU