«Балтика» отметила «Час Земли», пригласив самарцев на интеллектуальный баттл

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-01T13:48:41+03:00

В пивоварне на час отключили свет и сыграли с горожанами в экологическую игру в формате «брейн-ринг»

Изменить размер текста: A A

Экологическая акция «Час земли», в которой «Балтика» в знак неравнодушия к будущему планеты традиционно принимает участие, прошла 30 марта. После наблюдения за погружением цехов пивоварни в темноту гостям предложили ответить на вопросы об экологии и окружающей среде в рамках интеллектуальной викторины. После баттла для совершеннолетних участников «Часа Земли» провели экскурсию по обесточенной пивоварне и дегустацию темных сортов пива.

- Никогда до игры не думала о том, что пиво и экология - столь близкие темы, призналась капитан сборной команды-победителя «Вспомнить все» Евгения Борзенкова. - Было интересно узнать, что «Балтика» не просто варит пиво, а делает это с заботой об окружающей среде. Круто принять участие в игре накануне «Часа Земли», прокачать свои знания об экологии и расширить горизонты представлений о том, что такое ответственный бизнес и как, выбирая правильные напитки, можно внести свой вклад в будущее планеты.

Пивовары приглашают умную молодежь не только на экскурсии, но и на работу. Всю информацию о том, что нужно для трудоустройства, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU