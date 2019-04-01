Экс-замначальник Росгвардии по Самарской области Дмитрий Сазонов не смог обжаловать продление ареста

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-01T14:21:57+03:00

Облсуд отклонил апелляцию и оставил обвиняемого в СИЗО еще на 2 месяца

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Бывший заместитель руководителя управления Росгвардии по Самарской области, начальник центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Дмитрий Сазонов не смог обжаловать решение Самарской районного суда о продлении ему срока ареста. В понедельник, 1 апреля, облсуд рассмотрел его апелляцию и оставил ее без удовлетворения.

- Дмитрий Сазонов проведет под стражей еще два месяца — до 25 мая 2019 года. Вместе с тем сотрудникам правоохранительных органов рекомендовано не затягивать с расследованием уголовного дела, - сообщили в суде.

Напомним, Дмитрия Сазонова уличили в систематическом получении взяток (всего ему передали около 500 тысяч рублей) от представителей частной охранной организации летом 2018 года. Правоохранители задержали экс-замначальника регионального управления Росгвардии в одном из ресторанов Самары, когда он получал деньги. Сазонов настаивал на суде, что его подставили, а также пытался обжаловать арест – сначала, чтобы побыть с больным отцом, а потом, когда отец скончался, чтобы поддержать мать после смерти ее мужа. Недавно в отношении Дмитрия Сазонова возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в том, что он собирал деньги с фотографов за снимки детей в роддомах.

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ИСТОЧНИК KP.RU