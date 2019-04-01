В Самаре остановка «Ипподром» официально сменила название

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-01T14:40:59+03:00

Теперь она будет называться в честь авиаконструктора Сергея Ильюшина

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Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о переименовании остановки, которая находится на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Теперь она будет называться не «Проспект Кирова (Ипподром)», а «Площадь авиаконструктора Ильюшина».

- Изменения вносятся в реестр муниципальных маршрутов Самары и начинают действовать с 30 марта. Новое название будет присвоено остановкам и на Московском шоссе, и на проспекте Кирова, - говорится в документе.

Напомним, что через эти остановки проходят автобусы № 1, 45, 56, 67, маршрутки № 96, 205 и троллейбусы № 4, 8, 12 и 19. Выбор такого названия связан с тем фактом, что Сергей Ильюшин был автором проекта самолета Ил-2, памятник которому установлен на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU