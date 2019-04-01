2019-04-01T15:48:16+03:00
Общество

В самарском минздраве рассказали о состоянии детсадовцев, госпитализированных с подозрением на желтуху

В больницу попали 6 детей, но диагноз подтвердился только у одного ребенка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Состояние большинства детей оценивается как удовлетворительноеСостояние большинства детей оценивается как удовлетворительноеФото: Архив "КП"
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В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали о состоянии детей, которых госпитализировали в больницу имени Семашко с подозрением на гепатит А (желтуху). По словам замминистра Сергея Вдовенко, диагноз подтвердился пока только у одного ребенка.

- Состояние ребенка, у которого точно выявили вирус, оценивается ближе к средней тяжести. Остальные малыши находятся в удовлетворительном состоянии. Что касается преподавателя, у которого тоже заподозрили наличие заболевания, то необходимо провести дообследование, - рассказал чиновник.

Первого ребенка госпитализировали в больницу в четверг, 28 марта. После этого в детский сад № 306 наведались специалисты и проверили всех детей и воспитателей, которые с ним контактировали. В течение двух дней — 29 и 30 марта — были выявлены еще несколько человек с подозрением на гепатит А. В ближайшее время все те, кто общался с заболевшими детьми, будут вакцинированы.

По словам Сергея Вдовенко, данная болезнь протекает достаточно легко, но вместе с тем идет процесс заражения клеток печени. Чиновник заверил, что серьезных последствий не ожидается. Ничего страшного здоровью детей не грозит. Конкретных версий того, каким образом заразились малыши, пока нет, это предстоит установить сотрудникам Роспотребнадзора. Они уже взяли в детском саду пробы с питьевой воды и продуктов. Также проверку по факту случившегося проводят следователи и прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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