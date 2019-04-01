Первоапрельская шутка? Самарского баяниста Сергея Войтенко «назначили» министром культуры

СЕГОДНЯ 16:24 2019-04-01T16:24:52+03:00

Информация об этом не нашла подтверждения

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Композитор, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко стал министром культуры Самарской области. На этот пост артиста «назначил» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- Конкурс на пост министра культуры Самарской области завершился, не успев начаться. Министром назначают депутата-баяниста Сергея Войтенко, - написал парламентарий в своем Твиттер-аккаунте.

Новость о новой кадровой перестановке быстро разлетелась по соцсети, однако подтверждения она не нашла. Информацию о том, что Сергей Войтенко «подвинул» на посту министра Сергея Филиппова, не подтвердили ни в региональном правительстве, ни представители артиста. По их словам, это была первоапрельская шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU