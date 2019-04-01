Первоапрельская шутка? Самарского баяниста Сергея Войтенко «назначили» министром культуры
Композитор, чемпион мира по баяну Сергей Войтенко стал министром культуры Самарской области. На этот пост артиста «назначил» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
- Конкурс на пост министра культуры Самарской области завершился, не успев начаться. Министром назначают депутата-баяниста Сергея Войтенко, - написал парламентарий в своем Твиттер-аккаунте.
Новость о новой кадровой перестановке быстро разлетелась по соцсети, однако подтверждения она не нашла. Информацию о том, что Сергей Войтенко «подвинул» на посту министра Сергея Филиппова, не подтвердили ни в региональном правительстве, ни представители артиста. По их словам, это была первоапрельская шутка.
ИСТОЧНИК KP.RU