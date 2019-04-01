В Самаре молодой человек сделал операцию, чтобы попасть в армию

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-01T16:40:13+03:00

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В Самаре 20-летний местный житель настолько сильно хотел служить в армии вместе с братом-близнецом, что сделал себе операцию. Ради этого он удалил небольшое новообразование на шее. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

- При трении с военной формой у меня могло возникнуть раздражение, а затем и инфекция. Мне очень хотелось служить, поэтому я решил удалить это новообразование, - рассказал Антон Новиков.

Вопрос о призыве братьев был рассмотрен в понедельник, 1 апреля, на заседании призывной комиссии Промышленного района. Она единогласно приняла решение, что молодые люди годны к службе. По данным ЦВО, всего в этом году на военную службу будут призваны 135 тысяч человек, из них 3,2 тысячи человек — из Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU