Попутный газ от самарских нефтяников вновь идет в дело

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-01T16:56:49+03:00

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После перерыва в несколько лет газ из скважин, переработанный и доведенный до показателей ГОСТа, вновь поступает жителям сел. В настоящее время его используют сельчане Грачевки, Филипповки и Большой Малышевки Кинельского района.

Для того, чтобы принять подготовленный и очищенный нефтяниками попутный газ специалисты СВГК проложили 14,5 километров полиэтиленового газопровода высокого давления, построили блочный узел расхода газа, а также четыре подводных перехода через реки Грачевка и Кутулук. Врезка построенного участка в действующий газопровод осуществлялась под давлением, без приостановки газоснабжения потребителей.

Нынешний прием попутного газа в систему газоснабжения является повторным: первый опыт уже проводился несколько лет назад. По решению поставщиков попутного газа проект на некоторое время был приостановлен. Новый пуск произошел на оборудовании, которое было дополнительно модернизировано. Усовершенствованный газопринимающий и транспортирующий комплекс оснащен всем необходимым для мониторинга качества топлива, технических параметров системы, а также для дистанционного управления ею.

Реализованный совместно с ЗАО «Самара-НАФТА» (ныне «РИТЭК-Самара-Нафта») проект позволяет использовать по назначению ценный энергетический ресурс месторождений Самарской области и снизить экологическую нагрузку от выбросов в атмосферу. Совместный проект реализован в соответствие с постановлением Правительства РФ "О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках".

ИСТОЧНИК KP.RU