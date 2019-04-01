Он выбирает путь артиста, а не чиновника: представители Сергея Войтенко прокомментировали новость о назначении его министром

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-01T17:21:54+03:00

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Сергей Войтенко стал министром культуры Самарской области? Об этом в твиттере сообщил депутат Михаил Матвеев. Хотя большинство горожан сразу восприняли известие как первоапрельскую шутку. Правда, сам депутат продолжает утверждать: решение принято и обо всем объявят в пятницу.

- Конечно, это шутка. И даже если бы в ней была хоть доля правды, то Сергей Иванович никогда не уйдет из законодательной власти в исполнительную. И второй важный момент в том, что он в большей степени выбирает путь артиста, нежели чиновника, - прокомментировала эти слухи журналисту "КП-Самара" представитель Сергея Войтенко Валерия Квасневская.

Напомним, слухи о том, что в кресло Сергея Филиппова может сесть наш знаменитый и известный баянист появились сразу после того, как Дмитрий Азаров обозначил: будем искать кандидатуру на конкурсной основе. И среди самых крутых специалистов сферы культуры. В общем, все сразу подумали: никого знаменитее нашего посла ЧМ, депутата и очаровательного артиста и не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU