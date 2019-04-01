В Самаре начинается областной фестиваль «Студвесна»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-01T17:36:07+03:00

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В Самаре открывается фестиваль студенческого творчества «Самарская студвесна». Каждый вуз покажет свой гала-концерт. Фестиваль начнется с концерта Самарского государственного медицинского университета. Он пройдет 3 апреля в 17:30 в КРЦ «Звезда».

- Конкурсанты будут соревноваться в пяти направлениях: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Театральное направление», «Оригинальный жанр» и «Видео». Помимо этого вузы области поборются за звание самого творческого учебного заведения. Концерты в рамках Самарской студенческой весны пройдут не только в Самаре, но и Тольятти, а также в Сызрани и Кинеле, - рассказывают организаторы фестиваля.

Лучшие номера отберут на областной гала-концерт. Он пройдет 24 апреля в «МТЛ Арена». По итогам студвесны Самарской области лучшие представят регион на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который пройдёт в Перми с 14 по 19 мая 2019 года.

Полное расписание концертов в группе фестиваля "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU