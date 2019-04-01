2019-04-01T18:00:44+03:00
Происшествия

В Самаре машина насмерть сбила судью

ДТП произошло в районе 3-ей Просеке
Евгения ВАСИНА
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Подробности смертельного ДТП выясняютсяПодробности смертельного ДТП выясняютсяФото: Екатерина РОМАНОВА
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В минувшее воскресенье, 31 марта, под колесами автомобиля погиб судья Арбитражного суда Самарской области. Об этом сообщает РИА со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона.

- ДТП произошло в воскресенье утром в районе 3-ей Просека в Самаре. Машина насмерть сбила судья Арбитражного суда Самарской области, - передает слова источника агентство.

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт «смертельного наезда на пешехода». Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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