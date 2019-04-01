В Самарской области потеплеет к концу недели

СЕГОДНЯ 19:53 2019-04-01T20:46:39+03:00

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Наступил второй месяц весны, а погода все еще напоминает о зиме. Однако ситуация должна измениться к четвергу.

- В первой половине текущей недели на смену серии продолжительных атлантических циклонов с территории Ирана на Казахстан ожидается выход активного циклона. В Самарской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, будет ветрено. Температура воздуха останется прежней. Во второй половине недели, с ростом атмосферного давления, осадки прекратятся, станет теплее, - сообщили в ФГБУ "Приволжское УГМС".

Согласно прогнозам синоптиков, 2 апреля ожидается областная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до +3...+8 °C.

В ночь со вторника на среду в области будет облачно. В снова небольшие и умеренные осадки. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °C. Днём +1...+6 °C.

- С 19 часов 3 апреля до 19 часов 4 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °C. Днём +4...+9 °C, - сообщила синоптик 1 категории Любовь Горолатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU