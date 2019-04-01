Юный спортсмен из Самарской области выиграл серебро турнир по настольному теннису памяти Олега Богданова

СЕГОДНЯ 21:19 2019-04-01T21:55:23+03:00

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С 29-31 марта в спортивном манеже АУ УР "КССШОР" города Ижевск проходил Всероссийский турнир по настольному теннису среди юношей и девушек, памяти тренера Олега Богданова. В соревнования участвовали юноши и девушки 2005-2007, а также 2008 года рождения и моложе.

Результаты спортсменов из Самаркой области Тимофей Метальников завоевал серебряную медаль. Юноша живет и учится в Тольятти, в настольный теннис он играет в КСДЮСШОР № 13 «Волгарь».

Справка КП:

Олег Богданов много лет проработал председателем ФСО «Локомотив» и внес огромный вклад в развитие и популяризацию настольного тенниса в Удмуртской республике. В память о нем уже несколько лет подряд проходят соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU