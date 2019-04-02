Баскетбольная «Самара» в третий раз обыграла «Урал» и вышла в полуфинал Суперлиги

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-02T08:06:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, в Екатеринбурге прошел четвертый матч четвертьфинала Суперлиги по баскетболу между командами «Самара» и «Урал». Самарская команда одержала победу и оформила себе пропуск в полуфинал турнира.

Счет в матче открыли самарцы, однако через пару минут хозяева площадки вышли вперед. На протяжении первой десятиминутки лидерство переходило то к одной команде, то к другой, но в итоге период остался за баскетболистами «Самары» - 24:19. Во втором периоде противники вновь шли на равных и завершили его со счетом 22:22.

А вот в третьем периоде самарская команда далеко вырвалась вперед. Уральцы отставали уже больше чем на 10 очков. За эту десятиминутку хозяева площадки заработали только 8 очков, в то время как самарцы набрали 22. В заключительном периоде баскетболисты «Самары» немного сбавили обороты и позволили сопернику завершить десятиминутку в свою пользу — 13:16. Однако на общей картине матча это никак не сказалось. Встреча завершилась безоговорочной победой самарцев со счетом 81:65.

Эта победа позволила довести счет в серии до 3:1 в пользу «Самары». И теперь наша команда второй год подряд выйдет в полуфинал Суперлиги». Там самарцы встретятся с победителем противостояния «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаша».

ИСТОЧНИК KP.RU