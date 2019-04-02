В Самарской области студентам в два раза увеличили число льготных поездок

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-02T08:31:44+03:00

Теперь самарским студентам будут возмещать 50% стоимости 8 поездок в месяц Фото: Архив "КП"

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Правительство Самарской области внесло изменение в постановление о мерах соцподдержки студентов по оплате проезда в пригородном и междугороднем транспорте. Согласно этому документу, изменилось количество поездок, половину стоимости которых возмещал регион.

- Теперь студенты смогут рассчитывать на возмещение 50% стоимости не четырех, а восьми поездок в месяц, - говорится в постановлении регионального правительства.

Документ уже вступил в силу. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU