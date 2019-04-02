«Огонь мог перекинуться на соседние постройки»: в Самаре на Внуковской горел двухэтажный частный дом

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-02T08:45:24+03:00

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Утром во вторник, 2 апреля, в Советском районе Самары произошел пожар. Там на улице Внуковской, 39 загорелся частный дом.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 5:35. На место происшествия выезжали 62 пожарных и 13 единиц техники. По приезду выяснилось, что горит двухэтажный дом с мансардой на площади 120 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг «Пожар № 2», - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, была угроза распространения огня на соседние строения, но пожарным удалось этого не допустить. На тушение возгорания у них ушло около полутора часов. В 6:42 пожар был локализован, а в 6:56 — полностью ликвидирован. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU