2019-04-02T09:14:40+03:00
Спорт

За «Крылья Советов» в матче с «Оренбургом» не сыграют Никита Чичерин и Сергей Корниленко

Зато в общую группу вернулись Виталий Денисов и Паул Антон
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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». Встреча пройдет в среду, 3 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге». Встреча пройдет в среду, 3 апреля, на стадионе «Газовик» в ОренбургеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» готовятся к перенесенному матчу 16 тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча пройдет в среду, 3 апреля, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – в 18:00.

- «Крылья Советов» провели тренировку на главном поле стадиона «Металлург». В общей группе занимались защитник Виталий Денисов, который не смог доиграть весь матч с «Арсеналом», а также полузащитник Антон Паул, который восстановился от травмы, - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Во встрече за «КС» не сыграют защитник Никита Чичерин, у которого повреждение, и форвард Сергей Корниленко, получивший в матче с «Арсеналом» четвертую желтую карточку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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