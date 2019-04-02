В Самаре родителям приходится водить детей в сад на Аминева по огромным лужам и грязи

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-02T09:48:11+03:00

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В Самаре детей готовят к суровым условиям взрослой жизни уже с малых лет. Этой весной они прочувствовали на себе всю «прелесть» весеннего таяния снега и асфальта: когда тротуаров практически нет, вместо дорог — огромные лужи, а на «работу» идти как-то надо. Такая непростая ситуация сложилась с подходами к детскому саду № 403 на улице Аминева, 7. Воспитанникам этого дошкольного заведения и их родителям приходится ежедневно проходить сложный квест, чтобы попасть на его территорию.

- 4 года мы состояли в очереди в государственный садик и вот свершилось - нас пригласили в детский сад № 403. Когда я впервые приехал в это чудо-место, я увидел, что ни парковок, ни дорог, ни тротуаров там нет. Безобразие какое-то, - рассказал отец одного из малышей.

По словам мужчины, практически вся дорога по периметру детского сада превратилась в огромную лужу, которая скрывает многочисленные ямы. Без особых последствий там может проехать либо грузовик, либо внедорожник. У тех, кого из средств передвижения только собственные ноги, приходится пытаться «перелететь» эти огромные водоемы, либо идти по остаткам снега, которые очень быстро рушатся и уходят под воду. Есть еще вариант пройти по газонам, но там сейчас сплошная грязь. В итоге мужчине пришлось самому искать различные доски и поддоны, чтобы хоть как-то улучшить путь до детского сада.

Как сообщили в отделе ЖКХ Промышленного района, дорога вдоль домов № 6, 8 и 10 по улице Губанова, которая находится около детского сада, внесена в перечень дорог, которые требуют ремонта. Однако, когда именно начнутся работы, чиновники не уточнили, отметив только, что все зависит от того, когда поступит финансирование.

soldatking В Самаре родители возмутились плохим состояние дорог возле детского садика

ИСТОЧНИК KP.RU