В Самаре проспект Кирова в районе моста расширят до четырех полос

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-02T10:00:37+03:00

Дорогу не только расширят, но и сделают там тротуары и освещение Фото: Яндекс.Карты

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В Самаре в 2019 году пройдет капитальный ремонт проспекта Кирова. Его обновят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке от улицы Ветлянской до Кировского моста.

- Планируется привести в порядок отрезок протяженностью 1,1 км. Дорога будет расширена до 4-х полос движения. Кроме того, дорожники обустроят на проспекте Кирова тротуары и освещение, а также сделают регулируемые пешеходные переходы и осевое барьерное ограждение, - сообщили в правительстве Самарской области.

По словам чиновников, расширение проспекта Кирова позволит избавиться от «узкого горлышка» на въезде на мост и повысить его пропускную способность.

ИСТОЧНИК KP.RU