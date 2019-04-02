Пьяный житель Кинеля ударил знакомого ножом в грудь и уехал на его машине

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-02T10:39:32+03:00

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В Самарской области полицейские по горячим следам задержали преступника, который напал с ножом на 40-летнего жителя села Красносамарское и угнал его машину. Поймать злоумышленника удалось благодаря бдительной соседке.

- Мужчину госпитализировали в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки. Через некоторое время, как пострадавшего увезли на карете скорой помощи, кто-то завладел его машиной и уехал в неизвестном направлении. Это заметила соседка мужчины и сообщила в полицию, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Вскоре похожий автомобиль был замечен на трассе Кинель — Богатое — Борское. За его рулем находился пьяный 32-летний житель Кинеля. Как выяснилось, именно этот мужчина ранил селянина ножом. По данным полицейских, оба мужчины — приятели. Они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, и гость, схватив кухонный нож, ударил им своего приятеля. После этого жена потерпевшего вызвала скорую помощь. В этот момент злоумышленник забрал чужой планшет и ключи от машины. В дальнейшем он хотел продать авто на запчасти, но не успел.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Кража». Сейчас полицейские продолжают разбираться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU