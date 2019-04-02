Парень из Жигулевска незаконно зарегистрировал у себя в квартире 21 мигранта

СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-02T11:20:41+03:00

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В Жигулевске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении безработного 19-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

- Парень, будучи зарегистрированным в квартире дома, расположенного в микрорайоне В-1, незаконно поставил на миграционный учет 21 гражданина одной из соседних республик. При этом сам молодой человек в этой квартире не живет и не планировал, чтобы там жили иностранцы, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в отношении жителя Жигулевска возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Парню грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU