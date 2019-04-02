2019-04-02T12:04:21+03:00
Общество

Житель Сызрани почесал голову и рухнул с балкона на землю

До этого мужчина 1,5 часа висел на карнизе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчину увезли в больницу с переломами ногМужчину увезли в больницу с переломами ногФото: Архив "КП"
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Утром во вторник, 2 апреля, жители Сызрани стали свидетелями необычной картины. Они заметили висящего на карнизе балкона дома на улице Красной мужчину.

- Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, около 4:30 решил выбраться на улицу с балкона третьего этажа. Но в итоге он застрял между двумя балконами. Таким образом он провисел примерно 1,5 часа, - приводит КТВ-Луч слова очевидцев.

По словам местных жителей, спуск сызранца на землю ускорила зачесавшаяся голова. Он не смог совладать с зудом, отпустил руки и упал вниз. По предварительным данным, в результате случившегося мужчина получил перелом обеих ног. Жильцы дома вызвали ему скорую помощь, которая увезла его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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