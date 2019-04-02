2019-04-02T12:05:22+03:00
Умные вещи

Школьников Самары зовут познакомиться с профессиями будущего

«Ростелеком» приглашает вас стать участниками нового проекта «Профессии будущего».
Кирилл КАРИМОВ
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Мы предлагаем вам заглянуть в завтрашний день и увидеть профессию своей мечты. Представьте, что вам предстоит составить видеорезюме и направить его потенциальному работодателю, чтобы получить должность в одной из компаний будущего.

В двухминутном ролике расскажите, кем бы вы хотели стать и почему (какой профессией будущего хотели бы владеть)? Какими качествами, талантами и уже сформировавшимися навыками вы для этого обладаете, а какие планируете приобрести? Чем вы хотите быть полезным для общества и почему?

Запишите видеообращение на смартфон, планшет или ноутбук. Зайдите в группу «Профессии будущего» в социальной сети ВКонтакте и перешлите свой видеофайл в личном сообщении.

Помните, что будущее наступает сегодня. И уже через 10-15 лет несколько десятков профессий исчезнет. Развитие новых технологий приведет к тому, что на рынке появятся абсолютно новые специальности. Медиаполицейский, архитектор виртуальной реальности, оператор дронов, системный биотехнолог, экопроповедник и другие. Хотите узнать больше о работе завтрашнего дня, смотрите уникальную разработку «Атлас профессий будущего» на ресурсе atlas100.ru. Здесь собраны десятки специальностей, которые появятся до 2030 года. Уже интересно? Спешите узнать об этом больше!

ИСТОЧНИК KP.RU

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