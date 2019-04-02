В Самарской области приставы помогли мужчине «выбить» долг в виновника ДТП
В Самарской области судебные приставы помогли взыскать с должника ущерб, причиненный им в ДТП. Он по постановлению суда должен был выплатить другому участнику аварии 178,5 тысяч рублей, но проигнорировал это решение.
- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Так как добровольно погашать долг он не стал, то на него пришлось наложить несколько ограничений, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Мужчине запретили совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и недвижимости, а также выезжать за пределы страны. Только эти меры побудили самарца погасить долг. Он полностью выплатил всю необходимую сумму, после чего все запреты с него были сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU