2019-04-02T12:27:28+03:00
Общество

В Самарской области приставы помогли мужчине «выбить» долг в виновника ДТП

Устроивший аварию автомобилист задолжал потерпевшему 178,5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Самарской области судебные приставы помогли взыскать с должника ущерб, причиненный им в ДТП. Он по постановлению суда должен был выплатить другому участнику аварии 178,5 тысяч рублей, но проигнорировал это решение.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Так как добровольно погашать долг он не стал, то на него пришлось наложить несколько ограничений, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчине запретили совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и недвижимости, а также выезжать за пределы страны. Только эти меры побудили самарца погасить долг. Он полностью выплатил всю необходимую сумму, после чего все запреты с него были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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