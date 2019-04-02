МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре, дожде и мокром снеге

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-02T12:44:16+03:00

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К вечеру вторника, 2 апреля, в Самарскую область нагрянет непогода. Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и сильный ветер.

- Небольшие и умеренные осадки ожидаются в регионе с 19 часов 2 апреля до 19 часов 3 апреля. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха преимущественно будет держаться выше нуля градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не стоять и не ходить рядом с недостроенными зданиями, деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и остановками. Водителям сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех, кого непогода застанет за рулем, призывают быть внимательнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU