Гордуму Самары покинула депутат Ирина Кочуева

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-02T13:24:04+03:00

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Городская дума Самары лишилась одного из депутатов. Свои полномочия решила сложить Ирина Кочуева. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля, на заседании в гордуме. Депутаты поддержали решение Ирины Кочуевой и проголосовали за досрочное сложение с нее депутатских полномочий.

- Ирина Кочуева решила уйти ради работы в правительстве Самарской области, - рассказал председатель гордумы Алексей Дегтев.

Напомним, что Ирина Кочуева была избрана депутатом городской думы в октябре 2012 года. Она представляла Куйбышевский район.

ИСТОЧНИК KP.RU