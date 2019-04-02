Гордуму Самары покинула депутат Ирина Кочуева
Она решила продолжить работать в областном правительстве
Фото: Дума Самары
Изменить размер текста:
Городская дума Самары лишилась одного из депутатов. Свои полномочия решила сложить Ирина Кочуева. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля, на заседании в гордуме. Депутаты поддержали решение Ирины Кочуевой и проголосовали за досрочное сложение с нее депутатских полномочий.
- Ирина Кочуева решила уйти ради работы в правительстве Самарской области, - рассказал председатель гордумы Алексей Дегтев.
Напомним, что Ирина Кочуева была избрана депутатом городской думы в октябре 2012 года. Она представляла Куйбышевский район.
ИСТОЧНИК KP.RU